Российский боец наблюдал перестрелку ВСУ и заградотряда польских наемников

Заградительные отряды из иностранных наемников вступают в перестрелки с мобилизованными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), если последние хотят покинуть позиции. Об этом РИА Новости рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным «Кот».

«Про заградотряд скажу, что там стояли только поляки. Только поляки — потому что определенные люди, которые ходили дальше передовой, нам рассказывали, кто там стоял», — отметил боец.

Также он вспомнил, что однажды его подразделение стояло под Угледаром. Он отметил, что у противника на передовой было много людей, но уровень подготовки мобилизованных был крайне низким. По словам собеседника агентства, для украинских мобилизованных было проще сдаться в плен, чем пробиваться через заградотряд, состоящий из иностранных наемников.

Ранее военкор опубликовал фотографии и видео с трофейного телефона бойца ВСУ, ликвидированного под Курском. Съемка сделана в конце лета или в начале осени. На кадрах украинский военный вместе с сослуживцем едет в кузове грузовика по дороге мимо прикрепленного на забор указателя «Суджа».