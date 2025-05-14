Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 14 мая 2025Россия

Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

Минобороны сообщило об ударе дальнобойным оружием по Украине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российское дальнобойное оружие ударило по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведений специальной военной операции.

Целями комплексного удара авиации, ракетных войск и беспилотников стала военная инфраструктура противника — склады топлива и вооружения и военные аэродромы. Помимо этого, были атакованы районы сосредоточения живой силы, в том числе места дислокации иностранных наемников, уточнили в Минобороны.

Также военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике. Его заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в приграничной зоне. Так, 14 мая один житель Белгородской области был ранен при атаке беспилотника в селе Ровенек. Пострадавшего госпитализировали, он получил баротравму и осколочные ранения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

    В Кремле назвали последствия распространения ядерного оружия в Европе

    Роднина высказалась об отсутствии в эфире «Вечернего Урганта»

    Кремль отреагировал на желание Лулы да Силвы обсудить с Путиным просьбу Зеленского

    Россиянин закопал в овраге вдову павшего на СВО друга ради его выплат

    Лебедев высказался о суде с Мизулиной словами «никаких денег не получит»

    Россияне массово заинтересовались отпуском в одной мусульманской стране

    В Кремле ответили на вопрос о составе делегации в Стамбуле

    Врач раскрыла способ есть сладкое без вреда для зубов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости