Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

Минобороны сообщило об ударе дальнобойным оружием по Украине

Российское дальнобойное оружие ударило по объектам на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведений специальной военной операции.

Целями комплексного удара авиации, ракетных войск и беспилотников стала военная инфраструктура противника — склады топлива и вооружения и военные аэродромы. Помимо этого, были атакованы районы сосредоточения живой силы, в том числе места дислокации иностранных наемников, уточнили в Минобороны.

Также военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Михайловка в Донецкой народной республике. Его заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам в приграничной зоне. Так, 14 мая один житель Белгородской области был ранен при атаке беспилотника в селе Ровенек. Пострадавшего госпитализировали, он получил баротравму и осколочные ранения.