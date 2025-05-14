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11:45, 14 мая 2025Россия

Удар беспилотника по жилому дому ранил мирного жителя в российском регионе

Гладков: В белгородском селе Ровенек из-за удара беспилотника пострадал мужчина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Ровенек Белгородской области удар беспилотника ранил мирного жителя. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, глава населенного пункта доставил мужчину в Яснозоренскую амбулаторию. Врачи диагностировали у пострадавшего баротравму, а также осколочные ранения плеча и ноги. Сейчас его доставляют в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

К посту приложена фотография с поврежденным домом россиянина. «В доме выбиты окна, повреждены кровля, остекление, потолок, фасад и входная группа», — написал Гладков.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на среду, 14 мая, средства противовоздушной обороны сбили над регионами 12 украинских дронов. Девять беспилотников уничтожены над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

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