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13:10, 14 мая 2025Силовые структуры

Российскую школьницу ранили копьем в голову

СК: В КБР школьница погибла от ранения копьем на тренировке, возбуждено дело
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии (КБР) 13-летняя школьница получила ранение на тренировке по легкой атлетике, врачи не смогли ее спасти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Трагедия произошла 3 мая с воспитанницей детской спортивной школы в станице Приближной. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, ученик 2008 года, оставшись без контроля тренера, метнул копье, которое попало в голову девочке. Ее экстренно госпитализировали, врачи несколько дней боролись за ее жизнь, однако их усилия не увенчались успехом.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего, ведут допрос очевидцев, сотрудников спортивной школы и профильного министерства. Также проведена выемка документов о порядке проведения полевых учебных занятий и технике безопасности. В ходе расследования будет дана правовая оценка действий должностных лиц.

12 мая сообщалось, что в Нижневартовске педагог напала на ученицу из-за пирога, который предназначался для ее коллеги.

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