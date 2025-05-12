Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 12 мая 2025Россия

Российский педагог напала на ученицу из-за пирога для коллеги и попала на видео

В Нижневартовске педагог напала на ученицу из-за пирога для коллеги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Нижневартовске педагог напала на ученицу из-за пирога, который предназначался для ее коллеги. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

Канал уточняет, что школьницы заготовили поздравления и пироги для педагога художественного отделения. Подготовка возмутила учителя музыки.

Как видно на опубликованных кадрах, женщина, увидев, как ученики зажигают праздничные свечи, сначала сделала им замечание и пригрозила штрафами, а затем со словами «случайно» и «снова случайно» несколько раз ударила по коробке с пирогом, пытаясь выбить ее из рук ученицы. После этого она удалилась.

«Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы», — прокомментировала происходящее на видео одна из родительниц.

По данным Ura.ru, департамент социальной политики российского города начал проверку инцидента. Чиновники дадут оценку действиям преподавателя.

Ранее в Мытищах педагог заломал школьника, натянул ему рубашку на голову и таким образом протащил по столовой. Потасовка началась после того, как школьник якобы в шутку кинул на стол учителя облизанное печенье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сыплется быстрее, чем думал». Почему на Украине заговорили об обвале фронта у Константиновки?

    В Кремле заявили о понимании иностранными лидерами позиции Путина

    Россиян призвали закопать тряпку в огороде

    В ВСУ рассказали о новой тактике ВС России с использованием мотоциклов и танков

    Климату Арктики предрекли необратимые изменения

    На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска «Ионосферы-М» № 3-4

    На Западе заметили необычную деталь в интервью Макрона

    Российская теннисистка вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

    Трамп настоял на проведении встречи между РФ и Украиной

    Названа дата закрытия консульства России в Кракове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости