Российский педагог напала на ученицу из-за пирога для коллеги и попала на видео

В Нижневартовске педагог напала на ученицу из-за пирога для коллеги

В Нижневартовске педагог напала на ученицу из-за пирога, который предназначался для ее коллеги. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

Канал уточняет, что школьницы заготовили поздравления и пироги для педагога художественного отделения. Подготовка возмутила учителя музыки.

Как видно на опубликованных кадрах, женщина, увидев, как ученики зажигают праздничные свечи, сначала сделала им замечание и пригрозила штрафами, а затем со словами «случайно» и «снова случайно» несколько раз ударила по коробке с пирогом, пытаясь выбить ее из рук ученицы. После этого она удалилась.

«Агрессия и хамство педагога перешли все допустимые границы», — прокомментировала происходящее на видео одна из родительниц.

По данным Ura.ru, департамент социальной политики российского города начал проверку инцидента. Чиновники дадут оценку действиям преподавателя.

Ранее в Мытищах педагог заломал школьника, натянул ему рубашку на голову и таким образом протащил по столовой. Потасовка началась после того, как школьник якобы в шутку кинул на стол учителя облизанное печенье.