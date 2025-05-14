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13:04, 14 мая 2025Мир

Саудовская Аравия согласилась с подходом Трампа по Украине

Саудовская Аравия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Саудовская Аравия готова продолжать помогать в урегулировании конфликта на Украине и поддерживает усилия президента США в этом направлении. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, сообщает Reuters.

«Саудовская Аравия подтверждает готовность королевства продолжать усилия, которые направлены на поиск решения, способного урегулировать украинский конфликт», — отметил он.

Аль Сауд также поприветствовал усилия американского лидера, подчеркнув, что он «действительно стремится положить конец этому кризису».

Ранее Трамп заявил, что США ожидают «довольно хороших» результатов по итогам возможных переговоров России и Украины по урегулированию конфликта, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле.

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