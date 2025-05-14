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10:53, 14 мая 2025Силовые структуры

Сдавшийся в плен украинский боевик получил срок за вторжение в Курскую область

Боевик из ВФУ Приймачук получил 16 лет за вторжение в РФ и блокировку Ольховки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении украинского боевика Александра Приймачука, который в прошлом году незаконно пересек российскую границу для совершения теракта и сдался в плен российским военным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Украинский стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) получил 16 лет лишения свободы. Его признали виновным в совершении теракта группой лиц.

Как установил суд, все произошло в октябре 2024 года. Вооруженный Приймачук вместе с другими боевиками незаконно вторгся в Курскую область и занял наблюдательно-огневые позиции в лесу у Ольховки. Там он препятствовал эвакуации мирных жителей и запугивал их оружием.

Спустя несколько дней российские военные атаковали позиции боевиков и взяли Приймачука в плен.

Ранее суд приговорил к 17 годам военного Вооруженных сил Украины Андрея Власенко, мешавшего эвакуации мирных жителей в Курской области.

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