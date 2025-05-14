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15:49, 14 мая 2025Мир

США не захотели видеть Зеленского на саммите НАТО

ANSA: США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

США выступили против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который пройдет с 24 по 25 июня в Гааге. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на источники.

«США выступают против направления президенту Украины Зеленскому приглашения на саммит НАТО в Гааге», — сообщили дипломатические источники.

В материале также отмечается, что на данный момент приглашены только четыре азиатских партнера НАТО: Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. По словам собеседника агентства, «почти все союзники выразили сомнения относительно этого выбора в Вашингтоне».

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО сосредоточатся на теме роста военных расходов и наращивании военного производства, а не членстве Украины в альянсе. Кроме того, не будет обсуждаться и вопрос продления прошлогоднего обещания альянса оказать Киеву поддержку в размере 40 миллиардов долларов.

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