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09:47, 14 мая 2025Мир

Членство Украины в НАТО не станет темой обсуждения на саммите альянса в Гааге

Bloomberg: Темой саммита НАТО в Гааге будет альянс, а не будущее Украины в нем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Участники саммита Североатлантического альянса, который пройдет 24 и 25 июня в Гааге, сосредоточатся на теме роста военных расходов и наращивании военного производства, а не членстве Украины в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Ожидается, что саммит будет короче предыдущих встреч и будет посвящен расходам и промышленному росту, а кульминацией станет короткая декларация», — говорится в материале.

По словам одного дипломатического источника, темой саммита будет альянс, а не будущее Украины в нем. Отмечается, что скептическое отношение президента США Дональда Трампа к членству Украины в НАТО на данный момент исключило этот вариант из рассмотрения. Также не будет обсуждаться и вопрос продления прошлогоднего обещания альянса оказать Киеву поддержку в размере 40 миллиардов долларов.

Ранее страны НАТО начали разрабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону. Это необходимо, чтобы смягчить требование Трампа тратить 5 процентов от ВВП на военные нужды.

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