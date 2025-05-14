Стало известно о ракетной опасности в Крыму

Mash сообщил об объявлении ракетной опасности в Крыму

Стало известно об объявлении ракетной опасности в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Мониторинговый Telegram-канал Lpr 1 также сообщил о ракетной опасности в Крыму и Севастополе. По данным авторов, полуострову угрожают противокорабельные ракеты «Нептун».

Также в канале призвали быть внимательнее жителей Краснодарского края. В свою очередь Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на Крымском мосту, сообщил о перекрытии движения на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.