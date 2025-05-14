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17:38, 14 мая 2025Россия

Стало известно о смерти трехлетнего мальчика в российском детском саду

Mash сообщил о смерти трехлетнего мальчика в детском саду на Урале
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

На Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика в детском саду города Лесной в Свердловской области. Об этом пишет Ural Mash в Telegram.

По информации издания, предварительно, во сне в дыхательные пути ребенка попали рвотные массы. Что послужило причиной недомогания у мальчика, не уточняется.

Ранее в Краснодаре врачи не смогли спасти четырехмесячного младенца, которого госпитализировали с высокой температурой. Как выяснилось, родители думали, что жар начался из-за реакции на прорезывание зубов, и обратились к медикам только через три дня.

До этого сообщалось о смерти двухмесячного ребенка в Приозерском районе Ленобласти. Мальчика без признаков жизни нашли его мать и ее сожитель. Прибывшие на место врачи констатировали остановку сердца младенца. При этом родители новорожденного в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

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