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13:48, 14 мая 2025Бывший СССР

Суд в Грузии арестовал экс-министра обороны Саакашвили

Суд в Грузии сменил залог на арест экс-министру обороны Окруашвили
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд в Грузии сменил меру пресечения с залога на арест экс-министру обороны из правительства Михаила Саакашвили Ираклию Окруашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из постановления, суд изменил решение по обеспечительным мерам и арестовал экс-чиновника после того, как Окруашвили отказался явиться в парламент на заседание комиссии, расследующей факты противоправной деятельности Саакашвили.

Отмечается, что размер денежного залога составлял 7,3 тысячи долларов.

Ранее парламент Грузии принял законопроект, позволяющий Конституционному суду аннулировать политические объединения, идеология которых схожа с запрещенными партиями. Поправки в закон «О политическом объединении граждан» поддержало большинство из 80 депутатов.

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