Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:21, 14 мая 2025Ценности

Сын Шварценеггера похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта

Сын Арнольда Шварценеггера Кристофер отказался от хлеба и сбросил 14 килограммов
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Cassidy Sparrow / Getty Images for Beacher Vitality Summit

Сына американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер Шварценеггер похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта. Об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что 27-летний наследник артиста посетил мероприятие Beacher Vitality Happy & Healthy в Лос-Анджелесе, где выступил с речью о том, как привести себя в форму. Мужчина рассказал, что данный процесс занял у него более пяти лет. В том числе ему удалось сбросить 14 килограммов за 40 дней, когда он отказался от хлеба на время Великого поста перед Пасхой.

При этом беспокойство по поводу лишнего веса у Шварценеггера-младшего началось еще в школьные времена. Он отметил, что с того момента перепробовал множество способов похудения разной степени эффективности.

«Это [похудение] не произошло за одну ночь, потребовалось много проб и ошибок. И даже сейчас, когда вы говорите о [моих] фото до и после... Я пока не чувствую себя "после". Я не чувствую, что достиг данной точки», — заявил сын звезды.

В апреле внешность Кристофера Шварценеггера на фото после похудения вызвала споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Российские войска зачистили от ВСУ район в ДНР

    Раскрыты причины боли при метеоризме

    Раскрыты подробности согласования 17-го пакета санкций против России

    Глава Минобороны Германии резко высказался о России

    Замаскированные под российских военных бойцы ВСУ пытались прорваться в Курскую область

    Изъятый у россиянина противотанковый гранатомет и ящик с гранатами попали на видео

    Беспилотные автомобили в России смогут обзавестись собственными дорожными знаками

    В Госдуме высказались об изъятии новых запрещенных к содержанию в России животных

    Производство алкоголя в России обрушилось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости