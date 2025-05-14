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16:24, 14 мая 2025Мир

Трамп поблагодарил Катар за верблюдов

Трамп выразил эмиру Катара признательность за встретивших его верблюдов
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил эмиру Катара признательность за верблюдов, встретивших его по прибытии в страну с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я признателен за верблюдов. Давно таких не видел. Приветствие было что надо, мы это ценим», — сказал американский лидер.

Отмечается, что помимо арабских лошадей и верблюдов Трампа по пути к резиденции эмира в Дохе сопровождал кортеж из автомобилей Tesla Cybertrack.

14 мая американский лидер прибыл в Катар в ходе его четырехдневного турне по странам Ближнего Востока. Сообщалось, что ключевое внимание в ходе переговоров с главами государств будет сосредоточено на экономических соглашениях, а не на вопросах региональной безопасности.

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