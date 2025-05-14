На Западе рассказали о разочаровании Трампа Россией

FT: Трамп постепенно меняет позицию по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован Россией из-за ее неуступчивости в отношении Киева и постепенно меняет позицию по украинскому конфликту. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

«Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, [Трамп] понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — цитирует FT слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Как утверждается, главной причиной недовольства американского президента стало то, что ему на сегодняшний день так и не удалось достичь своей самой желанной цели — прекращения огня, которое могло бы привести к мирным переговорам и окончанию конфликта. По словам собеседников издания, Соединенные Штаты надеялись добиться сделки, «очаровав» Россию и надавив на президента Украины Владимира Зеленского, однако эта стратегия не принесла результатов.

Ранее Трамп допустил поездку в Турцию на переговоры России и Украины, которые могут состояться 15 мая. Он также выразил надежду, что президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский приедут в Стамбул и проведут личную встречу.