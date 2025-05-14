Скончался основатель компании «У Палыча»

Основатель компании «У Палыча» Андрей Сульдин ушел из жизни в возрасте 56 лет

Российский предприниматель Андрей Сульдин, основатель бренда «У Палыча», скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Причины ухода из жизни не называются, в сообщении только выражены глубокие соболезнования родным и близким Сульдина. РИА Новости со ссылкой на представителя бренда сообщает, что у бизнесмена были проблемы со здоровьем, в том числе диабет.

История бренда началась в Самаре в 1991 году, когда появилось первое кафе. Заведение быстро стало популярным среди местных жителей. За 34 года компания открыла в стране около 400 собственных точек продаж, а почти 1,5 тысячи видов продукции продаются в 15 тысячах магазинов крупнейших торговых сетей.

Название бренда связано с отчеством Сульдина — Павлович. В последние годы он отошел от дел. Прощание с бизнесменом состоится в Самаре в похоронном доме на Борской улице.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет скончался советский и российский экономист, финансист и бывший глава Центробанка Виктор Геращенко.