Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:46, 11 мая 2025Экономика

Скончался экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко ушел из жизни в 87 лет
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Советский и российский экономист, банкир, финансист, экс-глава Центробанка Виктор Геращенко скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье экономиста.

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — цитирует агентство собеседника. Дополнительной информации о причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.

Виктор Геращенко четыре раз назначался на пост руководителя главного банка страны. Два срока он возглавлял Государственный банк СССР и дважды руководил Банком России.

Ранее стало известно, что из жизни ушел выдающийся пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Ему было 77 лет.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Участницу конкурса «Миссис Россия» забили насмерть

    В России обратились к канцлеру Германии с предупреждением

    В Азии назвали выгодополучателя от конфликта на Украине

    Литва выдвинула требование к России по Украине

    ВСУ ударили по гостинице в российском городе

    В Турции высказались о планах Зеленского посетить страну

    СК проверит законность гражданства родителей осквернивших георгиевскую ленту детей

    Скончался экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

    Западные СМИ обвинили в замалчивании наркозависимости Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости