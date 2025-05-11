Скончался экс-глава Центробанка Виктор Геращенко

Экс-глава Центробанка Виктор Геращенко ушел из жизни в 87 лет

Советский и российский экономист, банкир, финансист, экс-глава Центробанка Виктор Геращенко скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье экономиста.

«Виктор Владимирович ушел из жизни», — цитирует агентство собеседника. Дополнительной информации о причинах и обстоятельствах смерти не сообщается.

Виктор Геращенко четыре раз назначался на пост руководителя главного банка страны. Два срока он возглавлял Государственный банк СССР и дважды руководил Банком России.

Ранее стало известно, что из жизни ушел выдающийся пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Юрий Слесарев. Ему было 77 лет.