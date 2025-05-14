Участник многомиллионной аферы с кладбищами российского города предстанет перед судом

Участник аферы с кладбищами Люберец на 15 миллионов рублей пойдет под суд

В Подмосковье предстанет перед судом бывший замглавы администрации города Люберцы Родион Грошевик, обвиняемый в хищении свыше 15 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Как установил суд, обвиняемый в период работы гендиректором похоронного бюро входил в преступное сообщество из индивидуальных предпринимателей и юрлиц для заключения муниципальных контрактов на ремонт и обслуживание городских кладбищ. Завышая стоимость выполненных работ, аферисты похитили миллионы рублей из бюджета.

Доказано, что участники группировки совершили хищения на 33 муниципальных контрактах на оказание услуг по содержанию и ремонту кладбищ в городских округах Балашиха и Люберцы Московской области.

Один из участников преступного сообщества уже осужден, другие находятся в розыске.

Ранее россиянам рассказали об основных способах вычисления похоронного мошенника.