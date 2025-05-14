Украина заявила о желании стать частью ЕС после завершения конфликта

Шмыгаль: После завершения конфликта мы собираемся стать частью единой Европы

После завершения конфликта Украина собирается вступить в Европейский союз (ЕС), став частью единой Европы. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы», — отметил чиновник.

Ранее профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн рассказал о целях ЕС в отношении Киева. Ученый отметил, что страны Европы не имеют единой стратегии, каждая из них преследует собственные цели в отношении Украины.

По его мнению, Франция добивается лидерства в ЕС, в то время как Польша, страны Балтии и Северная Европа не заинтересованы во вступлении Украины в ЕС. Их приоритетом остается обеспечение собственной безопасности.