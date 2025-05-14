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04:54, 14 мая 2025Бывший СССР

Украинские мошенники научились объяснять свой говор

Украинские мошенники начали объяснять говор происхождением из Ростова-на-Дону
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Методичка украинских телефонных мошенников учит объяснять «немосковский говор» тем, что человек приехал из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители подпольного движения Stop Grave внедрились в организацию телефонных мошенников в Одессе и передали фотографии методички агентству. В документах указано, что особенности произношения следует объяснять происхождением из Ростова-на-Дону.

«Почему не Московский говор? От куда вы!? — Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — написано в методичке (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в методичке украинских мошенников нашли ошибки. Например, мошенникам рекомендуют «научится делать плавный перевод в предложениях между борьбой», а также пугать своих жертв «орестом» имущества.

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