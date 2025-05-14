Умер трехкратный лауреат «Оскара» Бентон

Умер трехкратный лауреат «Оскара», режиссер Роберт Бентон

Режиссер и сценарист Роберт Бентон, который был удостоен трех «Оскаров», умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на его менеджера Марису Форзано.

Уточняется, что Бентона не стало 11 мая. Он скончался у себя дома на Манхэттене.

За свою 35-летнюю карьеру Бентон снял всего 11 художественных фильмов. Он получил два «Оскара» в 1980 году как лучший режиссер за фильм «Крамер против Крамера». Второй «Оскар» достался Бентону за лучший адаптированный сценарий. В 1985 году он вновь получил награду за лучший оригинальный сценарий к фильму «Места в сердце».

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