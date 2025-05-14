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15:14, 14 мая 2025Моя страна

В Дагестане начались посадки после подарка Лукашенко

В Дагестане посадили подаренный Лукашенко картофель
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В селе Карата Ахвахского района Дагестана посадили 100 килограммов картофеля, который подарил республике президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как рассказал председатель Международного общественного объединения «Горо» Хизри Асадулаев, который привез подарок от Лукашенко, перед посадкой огород вспахали плугом, как в старину. В мероприятии участвовали старейшины села и молодежь. Посаженный картофель женщины символически поливали из кувшинов.

После сбора урожая весной в селе проведут фестиваль белорусских драников, который, как считают в министерстве, укрепит дружбу между двумя народами.

Ранее сообщалось, что в Дагестане откроют крупнейший в республике цех по инкубации куриных яиц. Инкубатор появится в селе Батаюрт Хасавюртовского района, известного традициями птицеводства. Цех сможет производить до 10 миллионов суточных цыплят в год.

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