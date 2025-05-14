В детской воде из «ВкусВилла» нашли превышение бария

В детской воде из «ВкусВилла» обнаружили превышение токсичного вещества — бария. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

В распоряжении авторов канала оказалась информация о результатах исследования подмосковного управления Роспотребнадзора. Специалисты взяли пробы воды для детского питания «Наш Родничок» из магазина «ВкусВилл» в Мытищах.

Проверка показала незначительное, но при этом недопустимое санитарными нормами превышение бария. В составе вещество не заявлено. Элемент, находясь в растворенном виде, может быть ядовит для человека. В частности, в зоне риска находятся дети до трех лет. Отмечается, что барий может приводить к тяжелым отравлениям с сердечно-сосудистыми и нервно-мышечными осложнениями.

Ранее в Москве женщина пожаловалась на стекло, которое она обнаружила в ореховой смеси, купленной во «ВкусВилле». По словам жительницы столицы, она приобрела смесь в доставке «ВкусВилла». В упаковке продукта она обнаружила кусочек стекла, после чего обратилась в техподдержку.