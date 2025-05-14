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14:10, 14 мая 2025Россия

В ДУМ прокомментировали сообщения о выплатах россиянкам за принятие ислама

В ДУМ России назвали фейком листовки о выплатах матерям за принятие ислама
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России прокомментировали сообщения о выплатах россиянкам за принятие ислама. Сообщение опубликовано за сайте религиозной организации.

Перед этим в сети была опубликована фотография якобы подготовленной ДУМ листовки, авторы которой предлагали платить матерям за обращение в ислам.

«От имени Духовного управления мусульман Москвы и лично сообщаю, что это — очередная провокация», — заявил Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Появление в медиаполе подобных материалов он назвал попыткой дестабилизировать российское общество и «посеять раздор между народами».

Ранее в Москве курьер отказался везти заказ со свининой из-за его «харамности». Муфтий ДУМ Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал доставщика, назвав его поведение обоснованным с религиозной точки зрения. «В исламе запрещены спиртные напитки, и соучастие в их распространении, изготовлении, продаже тоже является запретным. То же самое правило распространяется в данном случае на еду. Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее», — пояснил он.

ЖЗЛ
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