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16:43, 13 мая 2025Россия

«Мусульмане не могут ее доставлять». Московские курьеры отказываются возить «харамные» блюда. Что об этом известно?

В Москве курьеры начали отказываться доставлять харамные блюда
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Московские курьеры начали отказывать в доставке «харамных» блюд. Работники службы доставки указывают, что не смогут привезти недозволенные с точки зрения ислама продукты, в частности блюда из свинины.

Подобный случай произошел с одним из пользователей, который заказал рваную свинину с лобио и картофелем фри. Так, покупателю ответили, что «курьер не может доставить харамное блюдо» и ему ищется замена.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отказывающих в доставке курьеров поддержал муфтий Подмосковья

Муфтий Духовного управления мусульман (ДУМ) Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал курьеров, отказывающихся от доставки не разрешенных мусульманам блюд. Он пояснил, что даже обычная передача «харамного» блюда без его употребления может быть для мусульманина грехом.

В исламе запрещены спиртные напитки, и соучастие в их распространении, изготовлении, продаже тоже является запретным. То же самое правило распространяется в данном случае на еду. Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее

Денис хазрат Мухутдинов муфтий ДУМ Подмосковья

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В исламе запрещено употреблять в пищу свинину и любые ее компоненты, мясо животных, умерших своей смертью (падаль) или заколотых без произнесения имени Аллаха, мясо жертвенного животного, мясо хищных птиц и хищников, а также мясо собак, кошек, любых рептилий и алкоголь

Ранее глава Чечни возмутился запретом публичных намазов в российском регионе

В апреле сообщалось, что власти Ставропольского края запретили публичное совершение намазов. «Намазы, совершаемые в общественных местах, признаются несогласованными массовыми мероприятиями», — говорится в документе. Нарушителям запрета пригрозили штрафами до 300 тысяч рублей.

Данная инициатива вызвала возмущение главы Чечни Рамзана Кадырова. Он назвал ее открытой дискриминацией и правовым беспределом. «30 миллионов мусульман в России — не гости, не временные соседи, а часть великого многонационального народа», — указал он, напомнив, что президент России Владимир Путин во время поездки в Грозный зашел в мечеть и поцеловал Коран.

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