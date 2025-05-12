В Москве курьеры начали отказываться от доставки «харамных» блюд

«Регнум»: В Москве курьеры стали отказываться доставлять харамные блюда

В Москве курьеры стали отказываться доставлять недозволенные с точки зрения ислама продукты. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

Издание опубликовало скриншот, сделанный, предположительно, клиентом одного из сервисов доставки еды. Там указано, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», вследствие чего ему ищут замену.

На скриншоте также отображен заказ, который отказался забирать курьер. Речь идет о блюде, в состав которого включена свинина. Свинину запрещено употреблять в пищу мусульманам.

Ранее в Петербурге мигранты сняли с подъезда пасхальные украшения. Свои действия они мотивировали тем, что «Пасха – харам» (мусульмане не верят в смерть и воскресение Христа).