В Петербурге мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам»

В Петербурге мигранты демонтировали развешенные горожанами пасхальные украшения

В Петербурге мигранты демонтировали развешенные местными жителями пасхальные украшения. Об этом сообщает сайт newsland.com.

По словам одной из жительниц дома, двое иностранцев сорвали украшения, при этом еще один мужчина с бородой снимал происходящее на камеру.

Россиянка заявила, что действиями земляков руководил некий Рахмон. Женщина утверждает, что Рахмон и раньше выражал недовольство христианскими праздниками, Пасху называл харамом — недозволенным.

Женщина сообщила, что Рахмону также не нравятся ни Новый год, ни Масленица. Она указала, что однажды мигрант даже добился демонтажа звезды, установленной над входом в подъезд.

Возможно, реакция Рахмона на пасхальные украшения имеет религиозные предпосылки. Мусульмане не верят в божественность Христа и отрицают его распятие.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь обратил внимание на проблему мигрантов. Он заявил, что к адаптации иностранцев в России должны подключаться священники.