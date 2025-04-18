Кадыров увидел дискриминацию в идее запретить намаз в Ставропольском крае

В Ставропольском крае местные власти составили письмо, в котором указывают на недопустимость публичного совершения намазов, пригрозив «нарушителям» штрафами до 300 тысяч рублей.

Информация о письме дошла до главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего документ открытой дискриминацией и правовым беспределом.

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Письмо было составлено администрацией Андроповского муниципального округа 11 апреля и адресовано «руководителям по списку». Недопустимость публичных намазов там объясняется «исполнением поручений постоянного координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае при губернаторе от 21 февраля 2025 года».

«Намазы, совершаемые в общественных местах, признаются несогласованными массовыми мероприятиями», — говорится в документе. Администрация добавила, что при первом случае нарушителям грозит штраф в 20 тысяч рублей, при повторном — 300 тысяч.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После публикации письма в соцсетях и СМИ 17 апреля в администрации Андроповского округа провели внеочередное заседание «по вопросам этноконфессиональных отношений», куда приехал и замминистра края по национальной политике и делам казачества Владислав Калхидов. Он заявил, что на Ставрополье нет запретов и ограничений как на намаз, так и на все религиозные обряды, а также не существует и соответствующих штрафов. При этом то, что письмо подлинно, он не опроверг.

А глава Андроповского округа Нина Бобрышева, отметив, что в муниципалитете «уважают все национальности», добавила: «В случае, если совершаем ошибки, стремимся максимально быстро их исправить».

Предполагается, что речь шла о штрафах, прописанных в статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации». А публичный намаз и другие обряды, в свою очередь, разрешено проводить только в культовых сооружениях, дома, на кладбищах и в местах паломничества, что указано в федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов отметил, что видел это письмо, и оно вызвало «разве что недоумение». Он указал, что почти все мероприятия местных мусульман проходят в помещениях, а религиозные организации подают заявление с просьбой разрешить их. «Власти слышат наши просьбы, поэтому в несанкционированных кампаниях нет смысла. И если они происходят без разрешения, естественно, это должно быть наказуемо», — посчитал Рахимов. Он добавил, что не слышал о таких случаях.

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Рамзан Кадыров в субботу же сообщил, что «с возмущением прочитал письмо».

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Он напомнил, что Ставропольский край — часть Северо-Кавказского федерального округа, «окруженная республиками с мусульманским большинством». «В таких условиях подобные заявления от властей звучат не просто малограмотно, а абсурдно и опасно. Вместо укрепления мира и взаимного уважения сами чиновники подбрасывают искусственные поводы для разжигания ненависти», — посчитал Кадыров. Он предложил властям, которые не хотят видеть намазы на улицах, способствовать строительству мечетей. «Я так понимаю, что в регионе нет других видов правонарушений, ухудшающих статистику, и за которые можно было бы всерьез взяться», — предположил глава Чечни.

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Кадыров также напомнил, что президент России Владимир Путин, посещая Грозный, зашел в мечеть и поцеловал Коран. «И этим дал четкий сигнал: ислам — это не угроза, это часть российской истории и культуры», — подчеркнул политик.