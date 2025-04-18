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18:11, 18 апреля 2025Россия

Кадыров рассказал о целовавшем Коран Путине

Кадыров рассказал, что Путин во время визита в Грозный поцеловал Коран
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в Грозный поцеловал Коран. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что глава государства всегда подчеркивал уважение к исламу.

«Во время визита в Грозный он зашел в мечеть, поцеловал Священный Коран — и этим дал четкий сигнал: Ислам — это не угроза, это часть российской истории и культуры», — рассказал Кадыров подробности о поездке Путина.

Также он призвал брать с президента пример и не разделять людей по религиозному признаку.

Ранее Кадыров выложил фото, на котором он стоит рядом с держащим в руках Коран Путиным. Помимо того, глава Чечни заявил о готовности помочь новому руководству Сирии, где к власти пришла суннитская исламистская организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена).

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