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17:55, 16 декабря 2024Россия

Кадыров выложил фото с держащим Коран Путиным и заявил о готовности помочь властям Сирии

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности помочь новым властям Сирии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности помочь новому руководству Сирии, где к власти пришла суннитская исламистская организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Об этом политик написал в Telegram, сопроводив пост фотографией, на которой стоит рядом с держащим Коран президентом России Владимиром Путиным.

По мнению главы Чечни, решения нынешних властей Арабской Республики удовлетворят потребности граждан в отказе от преследования журналистов и чиновников, ликвидации всех вооруженных формирований и другие. Однако, подчеркнул Кадыров, достичь этого без помощи партнеров будет трудно. «В первую очередь необходимо предотвратить гуманитарную катастрофу. Проблема критическая, и Россия имеет силы и средства помочь в решении вопроса», — заявил он.

Для запуска положительных процессов в Сирии необходимо начать процедуру вывода ХТШ из списка террористических организаций, считает политик. Параллельно с этим нужно организовать работу контактной группы с представителями обеих стран, в которую можно включить живущих в Чечне сирийцев, чей опыт поможет улучшить ситуацию в социальной сфере, добавил Кадыров

Он также заявил, что в случае, если от Путина поступит соответствующее поручение, Чечня отправит в Сирию полицейских для обеспечения патрулирования улиц совместно с сирийскими силовиками. Политик напомнил, что чеченские правоохранители уже работали в некоторых частях Арабской Республики, где боролись с мародерством и насилием. «Офицерский корпус в Тартусе также полезен в предотвращении эскалации и в обучении военного и полицейского состава. Кроме того, мы готовы направить инструкторов Российского университета спецназа имени В. В. Путина для передачи уникального опыта и знаний сирийским полицейским», — отметил он.

Глава Чечни также считает, что Запад пытается вызвать эскалацию между новыми властями Сирии и Россией, любое присутствие которой будет преследовать цели стабильности и безопасности жителей Арабской Республики.

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Исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» взяла под контроль Дамаск 8 декабря. После этого бывший глава республики Башар Асад покинул страну. 11 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за обстановкой в Арабской Республике и находится в контакте с теми, кто контролирует ее. Он заверил, что Москва продолжит наблюдать за ситуацией и будет «исходить из тех реалий, которые складываются».

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