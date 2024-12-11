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12:43, 11 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков: Кремль находится в контакте с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Shir Torem / Reuters

Кремль следит за обстановкой в Сирии и находится в контакте с теми, кто контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные контакты необходимы, так как в Сирии находятся военные базы России, а также российское дипломатическое представительство. Пресс-секретарь российского лидера заверил, что Кремль продолжит наблюдать за ситуацией и будет «исходить из тех реалий, которые складываются на земле».

Ранее Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о судьбе двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада.

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