В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков: Кремль находится в контакте с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии

Кремль следит за обстановкой в Сирии и находится в контакте с теми, кто контролирует ситуацию в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные контакты необходимы, так как в Сирии находятся военные базы России, а также российское дипломатическое представительство. Пресс-секретарь российского лидера заверил, что Кремль продолжит наблюдать за ситуацией и будет «исходить из тех реалий, которые складываются на земле».

Ранее Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о судьбе двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада.