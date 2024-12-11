Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 11 декабря 2024Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада

Песков: Кремль не располагает информацией о судьбе двоюродного брата Асада
Семен Александров (редактор)

Фото: Hussein Malla / АР

Кремль не располагает информацией о судьбе двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Так сообщения о его казни прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее портал Alkhali24 заявил, что в Сирии публично казнили двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Издание сообщило, что с прибытием в Латакию сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был казнен.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Правительство Украины начало работу в Германии

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

      Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше