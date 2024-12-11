В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада

Песков: Кремль не располагает информацией о судьбе двоюродного брата Асада

Кремль не располагает информацией о судьбе двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада. Так сообщения о его казни прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее портал Alkhali24 заявил, что в Сирии публично казнили двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Издание сообщило, что с прибытием в Латакию сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был казнен.