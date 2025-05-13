Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять «харамные» блюда

Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять свинину

Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов отреагировал на отказ курьеров доставлять «харамные» блюда, поддержав их. Об этом он заявил в комментарии «Ридусу».

По его словам, любая причастность к нарушениям религиозных запретов — даже доставка свинины покупателю-немусульманину — может считаться грехом.

«В исламе запрещены спиртные напитки, и соучастие в их распространении, изготовлении, продаже тоже является запретным. То же самое правило распространяется в данном случае на еду. Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее», — объяснил муфтий Подмосковья.

Ранее был опубликован скриншот, сделанный, предположительно, клиентом одного из сервисов доставки еды, на котором указано, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», вследствие чего ему ищут замену.

