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14:20, 13 мая 2025Россия

Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять «харамные» блюда

Муфтий Подмосковья поддержал отказ курьеров доставлять свинину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Муфтий Духовного управления мусульман Московской области Денис хазрат Мухутдинов отреагировал на отказ курьеров доставлять «харамные» блюда, поддержав их. Об этом он заявил в комментарии «Ридусу».

По его словам, любая причастность к нарушениям религиозных запретов — даже доставка свинины покупателю-немусульманину — может считаться грехом.

«В исламе запрещены спиртные напитки, и соучастие в их распространении, изготовлении, продаже тоже является запретным. То же самое правило распространяется в данном случае на еду. Если еда запретна с точки зрения шариата и ислама, то мусульмане не могут ее доставлять, передавать, покупать для передачи и так далее», — объяснил муфтий Подмосковья.

Ранее был опубликован скриншот, сделанный, предположительно, клиентом одного из сервисов доставки еды, на котором указано, что курьер отказался доставлять «харамное блюдо», вследствие чего ему ищут замену.

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