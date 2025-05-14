Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:10, 14 мая 2025Путешествия

В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу и спасли ему жизнь

В Гизе врачи установили россиянину двухкамерный кардиостимулятор
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Гизе, Египет, врачи провели операцию на сердце российскому туристу и спасли ему жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетское министерство здравоохранения.

Уточняется, что операция прошла в больнице Эль-Агуза. Туда россиянина доставили из Хургады с нарушением проводимости сердца. Мужчине установили двухкамерный кардиостимулятор.

Ранее сообщалось, что российский турист с отказывающими почками на месяц застрял в больнице Египта из-за миллионных долгов за лечение. 66-летний Вячеслав Слепнев 9 апреля приехал в Шарм-эш-Шейх на отдых с женой Галиной Кирсановой и сыном — инвалидом первой группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай в Стамбул». Президент Бразилии снова прилетит в Москву с просьбой от Зеленского

    Армии России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    Российское дальнобойное оружие ударило по Украине

    Доходы от российских замороженных активов упали

    Россиянин на детской площадке броском отправил ребенка в больницу и попал на видео

    Россияне рассказали о загородном доме мечты

    В Госдуме отреагировали на заявление Пентагона о российской военной угрозе для США

    Джиган рассказал о первом сексе

    Следователи назвали число установленных фактов убийства ВСУ россиян в Курской области

    Расправу ВСУ над двумя мирными жителями Курской области расценили как теракт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости