В Египте врачи провели операцию на сердце российскому туристу и спасли ему жизнь

В Гизе врачи установили россиянину двухкамерный кардиостимулятор

В Гизе, Египет, врачи провели операцию на сердце российскому туристу и спасли ему жизнь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетское министерство здравоохранения.

Уточняется, что операция прошла в больнице Эль-Агуза. Туда россиянина доставили из Хургады с нарушением проводимости сердца. Мужчине установили двухкамерный кардиостимулятор.

Ранее сообщалось, что российский турист с отказывающими почками на месяц застрял в больнице Египта из-за миллионных долгов за лечение. 66-летний Вячеслав Слепнев 9 апреля приехал в Шарм-эш-Шейх на отдых с женой Галиной Кирсановой и сыном — инвалидом первой группы.