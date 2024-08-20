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20:18, 20 августа 2024Моя страна

Иностранцы устремились на один российский курорт

Количество иностранных туристов в Кисловодске выросло почти на 60 процентов

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Количество иностранцев, посетивших Кисловодск с туристическими целями в январе-июне 2024 года, выросло почти на 60 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. О том, что путешественники из-за рубежа устремились на российский курорт сообщили в администрации города, передает «Интерфакс».

«Оздоровились и отдохнули в Кисловодске за это время 5,2 тысячи иностранных туристов, в 2023 году — около 3,3 тысячи человек», — говорится в сообщении.

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Большинство отдыхающих прибыли в курортный город из Азербайджана, второе место по численности заняли туристы из Узбекистана, третье — из Армении.

Ранее стало известно, что иностранцы массово устремились в Казань. С начала 2024 года в российском городе побывали свыше 157 тысяч гостей из-за рубежа.

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      Фариза Бацазова
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