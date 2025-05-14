В Германии и Швейцарии арестовали украинцев по подозрению в подготовке диверсий

DPA: В Германии и Швейцарии задержаны трое украинцев, подозреваемых в диверсиях

В Германии и Швейцарии задержаны трое граждан Украины, подозреваемых в подготовке диверсий на объектах грузового транспорта. Об этом сообщает агентство DPA.

«Мужчины подозреваются в том, что они действовали в качестве секретных агентов с целью саботажа, а также в сговоре с целью совершения поджога и организации взрыва», — сказано в сообщении.

При этом следствие полагает, что украинцы действовали якобы по указанию людей, связанных с российскими спецслужбами. Отмечается, что подозреваемые планировали отправлять из Германии посылки со взрывчатыми или зажигательными устройствами, которые должны были воспламениться во время перевозки.

Ранее сообщалось, что польские спецслужбы задержали гражданина Украины по подозрению в связях с российской разведкой. По утверждению следствия, подозреваемый дал показания, в которых описал идеологические мотивы своих действий, якобы вытекающие из его связей с Россией, а его деятельность заключалась в «наблюдении за военными объектами в Польше».