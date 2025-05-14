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01:16, 14 мая 2025Россия

В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

ГИБДД хотят разрешить отзывать права при выявлении медицинских ограничений
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Полномочия ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав могут расширить. Комитет Госдумы по транспорту уже провел предварительное обсуждение соответствующего законопроекта, сообщает «Коммерсантъ».

«Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, гражданин будет направлен на внеочередное обследование», — говорится в материале.

Там водителя проверит специалист, и в случае, если диагноз подтвердится, информация попадет в базу данных Министерства здравоохранения, а оттуда — в ГИБДД. После этого права будут аннулированы. Аналогичный результат ждет и тех водителей, которые решат уклониться от прохождения внеочередной проверки.

В том случае, если после аннулирования водительского удостоверения автомобилист вновь решит сесть за руль, его привлекут к ответственности по ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ за управление без прав, и тогда ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав.

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