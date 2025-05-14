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15:10, 14 мая 2025Экономика

В Госдуме рассказали о будущем без отключений горячей воды

Депутат Куринный: РФ сможет отказаться от отключений горячей воды через 3-5 лет
Мария Черкасова

Фото: Jos Speetjens / Unsplash

В России могут отказаться от практики отключений горячей воды через 3-5 лет. Такой срок в разговоре с NEWS.ru назвал член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Алексей Куринный.

Чтобы в России больше не отключали горячую воду, необходимо полностью перестроить схему обслуживания и профилактики для коммунальной инфраструктуры страны, заявил депутат. Он уверен, что это возможно сделать в самом обозримом будущем.

Ранее замглавы Минстроя Алексей Ересько заявил, что в России не планируют сокращать сроки летнего отключения горячей воды. Он напомнил, что раньше подача горячей воды в Москве останавливалась на три недели, потом на две, в настоящее время всего на десять дней.

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