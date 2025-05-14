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09:38, 14 мая 2025Бывший СССР

В Киеве произошла стрельба

Нацполиция Украины: В одном из отелей Киева произошла стрельба
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ivanka Kunianska / Shutterstock / Fotodom

В одном из отелей в Святошинском районе Киева 14 мая около 07:30 произошла стрельба. Об этом сообщила Нацполиция Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как рассказали в ведомстве, стрелок был задержан. При этом никто из граждан, как сообщается, не пострадал.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале отмечает, что мужчина мог быть с автоматической винтовкой AR-15 и пистолетом.

Ранее стрельба произошла в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области Украины. В результате происшествия жертвами стрелка стали несколько человек.

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