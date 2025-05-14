В Киеве захотели особого положения для Европы и США на переговорах

Ермак: Киев настаивает на участии Европы и США в переговорах с Россией

Киев настаивает на прямом участии Европы и США в переговорах с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Monde.

«Мы также настаиваем на необходимости участия в этих обсуждениях Соединенных Штатов и наших европейских друзей. Эти партнеры не должны быть просто свидетелями (...). Эти страны должны занимать особое положение», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон не принимают прямого участия в конфликте, однако должны участвовать в его разрешении. По словам Ермака, это обусловлено тем, что Украина является будущим членом Европейского союза, а также партнером США. Он также подчеркнул, что после заключения соглашения о недрах происходящее на Украине будет напрямую связано с политическими и экономическими интересами Вашингтона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Стамбуле главными темами должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных. Он также назвал необходимым посредничество третьих сторон для достижения устойчивых договоренностей.

