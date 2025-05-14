В Кремле назвали причину позднего оглашения состава делегации России на переговорах

Смирнов: Объявление состава делегации РФ утром лишит Киев шанса для маневра

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов назвал причину позднего оглашения состава делегации России на переговорах с Украиной — по его словам, это должно лишить Киев шанса для маневра. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Почему до сих пор не объявили, кто поедет в Стамбул? Потому что дело не шуточное, и никто не собирается давать играющему исключительно в инфоперемоги противнику лишние карты. Решение давно есть, но приедет ли [президент РФ Владимир] Путин или кто-то другой — об этом украинцы узнают лишь утром», — написал он.

По его словам, благодаря этому Киев не получит возможность для маневра, как и «повода для лишнего визга».

Ранее стал известен состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле. В переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.