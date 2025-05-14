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14:22, 14 мая 2025Культура

В Москве простились со вдовой Гайдая Ниной Гребешковой

Вдову Гайдая Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище рядом с мужем
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве прошла церемония прощания с актрисой и вдовой режиссера Леонида Гайдая Ниной Гребешковой. Об этом сообщает портал Life.ru.

На траурную церемонию, помимо родственников заслуженной артистки России, пришли актриса Дарья Мороз, писатель Аркадий Инин и другие знаменитые коллеги Гребешковой. Похороны состоялись на Кунцевском кладбище столицы, где покоится ее супруг.

Сообщается также, что на могилы Гребешковой и Гайдая возложили венки от Союза кинематографистов, «Гайдай-центра» и администрации Иркутска. Прощание с Ниной Павловной состоялось в храме в закрытом формате, журналистов не пускали.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Нины Гребешковой. Глава государства заявил, что она была светлым человеком и замечательной актрисой.

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