В Москве задержали пытавшегося увести в подъезд восьмилетнюю девочку парня

В Москве молодой человек с катаной пытался увести восьмилетнюю девочку в подъезд

Молодой человек пытался увести восьмилетнюю девочку в подъезд. Его задержали прохожие, которым ситуация показалась странной, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как стало известно, парня с ребенком заметили на кассе в местном магазине. Он громко общался с девочкой и предлагал ей после магазина зайти в ближайший подъезд, чтобы там поговорить и согреться. Семейной паре показалось странным поведение молодого человека, и супруги решили проследить за ним.

«В тот момент, когда он попытался завести девочку в подъезд, они его остановили. По словам женщины, молодой человек стал говорить, что девочка приходится ему сестрой, но мужчина в эту версию не поверил», — говорится в сообщении.

Тогда парня задержали и передали полицейским. Позднее стало известно, что ему 21 год, при себе у него, помимо «предмета, похожего на катану», был нож. Девочка затем рассказала, что познакомилась с ним недавно.

Ранее сообщалось, что на Камчатке полицейские задержали мужчину по подозрении в изнасиловании падчерицы.