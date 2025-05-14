Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:40, 14 мая 2025Россия

В Москве задержали пытавшегося увести в подъезд восьмилетнюю девочку парня

В Москве молодой человек с катаной пытался увести восьмилетнюю девочку в подъезд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Молодой человек пытался увести восьмилетнюю девочку в подъезд. Его задержали прохожие, которым ситуация показалась странной, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как стало известно, парня с ребенком заметили на кассе в местном магазине. Он громко общался с девочкой и предлагал ей после магазина зайти в ближайший подъезд, чтобы там поговорить и согреться. Семейной паре показалось странным поведение молодого человека, и супруги решили проследить за ним.

«В тот момент, когда он попытался завести девочку в подъезд, они его остановили. По словам женщины, молодой человек стал говорить, что девочка приходится ему сестрой, но мужчина в эту версию не поверил», — говорится в сообщении.

Тогда парня задержали и передали полицейским. Позднее стало известно, что ему 21 год, при себе у него, помимо «предмета, похожего на катану», был нож. Девочка затем рассказала, что познакомилась с ним недавно.

Ранее сообщалось, что на Камчатке полицейские задержали мужчину по подозрении в изнасиловании падчерицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    В России определили даты летних каникул

    В Москве задержали пытавшегося увести в подъезд восьмилетнюю девочку парня

    Убийцу арестовали через 47 лет после преступления благодаря пачке сигарет

    В ливийской столице произошли столкновения

    Трампа пригласили посетить родину его предков в Германии

    Россиянам объяснили главные ошибки при накоплении денег

    В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре»

    Российский боец показал «посадку смерти»

    США обвинили в начале конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости