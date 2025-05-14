В офисе Зеленского назвали бессмысленными переговоры без Путина

Советник офиса Зеленского Подоляк: В переговорах без Путина не будет смысла

Переговоры по украинскому конфликту в Стамбуле не будут иметь никакого смысла без личного присутствия президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Если завтра Путин лично не примет участие во встрече в Турции, то никакого смысла в этих переговорах не будет», — высказался чиновник.

Он отметил, что только глава государства уполномочен принимать внешнеполитические решения. Спикер назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова неспособными принимать соответствующие решения. Также Подоляк обвинил Москву в якобы создании видимости готовности к переговорам.

Ранее представитель президента России Дмитрий Песков высказался о переговорах в Стамбуле. Он заявил, что Кремль не будет анонсировать, с чего начнутся переговоры Москвы и Киева.