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12:51, 14 мая 2025Мир

В поджоге дома премьера Британии заподозрили иностранное государство

The Telegraph: Дом британского премьера могло поджечь вражеское государство
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Дом премьер-министра Великобритании Кира Стармера, где он жил порядка 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, могло поджечь некое «вражеское государство». Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Из всех возможных виновников предполагаемого поджога частного дома сэра Кира Стармера наименее вероятным виновником является "враждебное государство"», — отмечается в материале издания. При этом никаких доказательств иностранного вмешательства предъявлено не было.

Уточняется, что сейчас этот дом сдается британским премьером в аренду, так как сам он живет в официальной резиденции главы правительства. Кроме того, полиция также расследует возгорание автомобиля, которое произошло недалеко от места происшествия.

Ранее стало известно, что лондонская полиция проводит расследование по факту сведений о пожаре в доме Стармера. До этого газета Times написала о возгорании в доме главы правительства, в результате которого получила повреждения входная дверь. В частности, речь о доме по Каунтесс-роуд на севере столицы.

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