В Польше рассказали о планах НАТО ввести войска на Украину

Качиньский: НАТО рассматривала ввод войск на Украину еще в 2022 году

НАТО рассматривала возможность ввода войск на территорию Украины еще в 2022 году. Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это было в марте 2022 года, когда Киев был еще практически окружен россиянами. Мы тогда были в Киеве. Я знал, какие были планы в том числе с американской стороны. Миротворческая миссия должна была войти в район Винница-Житомир», — сказал он.

По словам Качиньского, целью возможного ввода войск НАТО должна была стать помощь Украине в ведении боевых действий и создание дополнительных сложностей для России.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять свои подразделения на Украину, даже если западные страны начнут операцию по размещению войск на территории страны.