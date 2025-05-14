Польша отказалась отправить войска на Украину

Глава МИД Сикорский: Польша не будет отправлять свои войска на Украину

Польша не будет отправлять свои подразделения на Украину, даже если западные страны начнут операцию по размещению своих войск на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью интернет-порталу onet.pl.

«Наше участие в этой операции, если она состоится, не будет включать присутствие польских солдат на украинской земле», — отметил он.

Так глава польского МИД прокомментировал заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о возможном размещении войск Польши на территории Украины. По словам американского дипломата, Соединенные Штаты обсуждают со странами Европы размещение военной группировки к западу от Днепра как условие урегулирования украинского конфликта. Келлог утверждает, что к инициативе уже присоединились Франция, Германия, Великобритания и Польша.

Ранее об отказе Польши отправлять своих солдат на Украину также заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.