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16:55, 13 мая 2025Мир

Келлог раскрыл позицию Трампа по отправке войск на Украину

Келлог: США обсуждают с Европой отправку войск на Украину
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

США обсуждают со странами Европы отправку войск на Украину к западу от Днепра как условие урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

В частности, он указал, что речь идет о войсках Франции, Германии, Великобритании и Польши. По его словам, речь шла о формате «Е3», объединяющем три крупные европейские страны, однако сейчас из-за интереса Варшавы речь может идти о создании «Е4».

«Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — отметил спецпосланник. Келлог также добавил, что американская сторона рассматривает возможность введения санкций против России как инструмента давления.

Ранее телеканал CNN сообщал, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог намерены посетить переговоры России и Украины в Стамбуле. Предполагается, что они не будут непосредственными участниками переговоров, а будут лишь выступать в качестве наблюдающей стороны.

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