Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:40, 14 мая 2025Бывший СССР

В Раде заявили о бессмысленности угроз Киева

Дубинский: Киеву больше нечем угрожать, поэтому Зеленский едет в Стамбул
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Киев лишился всех козырей, и теперь ему больше нечем угрожать. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Стамбул на переговоры. Такой точкой зрения поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий», — написал политик.

Дубинский добавил, что любые угрозы со стороны Украины теперь будут вызывать только смех.

Ранее Дубинский уличил власти Украины в отправке своих детей за границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

    В Раде заявили о бессмысленности угроз Киева

    Стремление Украины стать частью Запада назвали для нее самоубийством

    Гергиев призвал политиков не делить людей на правильных и неправильных

    В результате атаки дрона ВСУ в российском регионе пострадал мужчина

    В Госдуме предложили расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    В России предложили ввести ежегодную выплату для ряда бюджетников

    60-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала в откровенных нарядах

    Французских чиновников предостерегли от контактов с российскими «шпионами»

    Британца оправдали после 38 лет заключения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости