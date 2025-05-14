В Раде заявили о бессмысленности угроз Киева

Дубинский: Киеву больше нечем угрожать, поэтому Зеленский едет в Стамбул

Киев лишился всех козырей, и теперь ему больше нечем угрожать. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправиться в Стамбул на переговоры. Такой точкой зрения поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«После угроз, озвученных в Киеве, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий», — написал политик.

Дубинский добавил, что любые угрозы со стороны Украины теперь будут вызывать только смех.

Ранее Дубинский уличил власти Украины в отправке своих детей за границу.