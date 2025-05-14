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07:15, 14 мая 2025Россия

В регионе России 16 человек пострадали при атаках ВСУ за день

Белгородский губернатор Гладков: За день из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

За вторник, 13 мая, из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали 16 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«За вчерашний день в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей, 3 из них — сотрудники скорой медицинской помощи, 4 бойца "Орлана". Сейчас в больницах находятся 8 человек», — написал Гладков.

По его словам, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Данных о том, кто именно получил серьезные ранения, губернатор не привел.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы России. В приграничных регионах действует режим ЧС и контртеррористической опасности.

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